Italia-Indonesia: si rafforza cooperazione in campo energetico

(ANSA) - ROMA, 03 APR - L'Ambasciatore d'Italia a Giacarta, Benedetto Latteri, ha incontrato il ministro indonesiano dell'energia e delle risorse minerarie Arifin Tasrif, in vista dell'implementazione di Just Energy Transition Partnerships. Al centro del colloquio tra Latteri e Tasrif il rinnovato interesse a rafforzare la cooperazione tra Italia e Indonesia in campo energetico. (ANSA).