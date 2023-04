'Il Brasile grande opportunità per le imprese italiane'

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Una guida per le imprese italiane che intendono affrontare investimenti nel mercato brasiliano, con consigli giuridici, strategie e una mappatura delle opportunità nel Paese. È stata presentata a Milano, nella sede di Intesa Sanpaolo, la nuova edizione della 'Guida agli Affari in Brasile' realizzata dall'Ambasciata d'Italia a Brasilia e da Gm Venture con la collaborazione di Kpmg.

Sono circa un migliaio le imprese italiane già presenti in Brasile, che per Francesco Azzarello, ambasciatore d'Italia a Brasilia, "è una terra di opportunità. Sono già presenti realtà come Tim Brasil, che ha più abbonati che in Italia, Enel, Leonardo, Ferrero, Pirelli e Stellantis, dove in Brasile il 90% è sotto marchio Fiat". I rapporti economici tra Italia e Brasile hanno numeri rilevanti, l'Italia è il secondo partner europeo del Brasile, dopo la Germania e il settimo in assoluto. "C'è da tenere conto che nell'ultimo triennio, che include due anni pandemici, fra investimenti annunciati e contratti firmati abbiamo avuto 26,2 miliardi di euro di investimenti - ha spiegato ancora l'ambasciatore -. Una grossa scommessa anche di continuità perché le grandi società continuano a investire molto e ci sono continuamente nuove società che si affacciano".

La guida, che si può scaricare gratuitamente sul sito del ministero degli Esteri, dell'ambasciata, di Kpmg e di Confindustria, mostra tutti i diversi settori dove investire, anche quelli nuovi da esplorare e con più potenziale di crescita, come quello del fitness, benessere e cura degli animali, sostenibilità e transizione energetica. "Nel pet ad esempio abbiamo 150 milioni di animali domestici da servire, sono aziende che si quotano in borsa, e il wellness è il secondo mercato dopo quello degli Stati Uniti, terzo mercato per la nutrizione - ha commentato Graziano Messana, presidente di GM Venture -. È una guida pratica con due allegati di cui uno giuridico, poi c'è un censimento delle aziende italiane presenti in Brasile, sono 986, e parla di tutti i settori, anche quelli innovativi. Inoltre spiega le aree geografiche e va a vedere quali incentivi le aziende italiane possono raccogliere se vengono in Brasile".

Il Brasile, come spiega anche la guida, va affrontato solo dopo un approfondito ed articolato lavoro di ricerca e studio preliminare, con obiettivi di medio-lungo periodo. "È un Paese complesso, che bisogna affrontare con umiltà, con sangue freddo, sapendo però che i brasiliani amano l'Italia come gli italiani amano il Brasile - ha concluso l'ambasciatore Azzarello -, quindi noi abbiamo un valore aggiunto rispetto agli altri Paesi per il fatto che ci capiamo meglio con i brasiliani". (ANSA).