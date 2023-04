Gli italiani in Argentina correranno a maggio una 'MaraTANA'

(ANSA) - BUENOS AIRES, 01 APR - Alla presenza di autorità e istituzioni sportive, italiane e argentine, - e di oltre 60 giornalisti specializzati e rappresentanti delle squadre di allenamento, il consolato generale d'Italia a Buenos Aires ha annunciato il lancio della prima corsa podistica italiana mai realizzata in Argentina: la MaraTANA.

Questo evento unico - il cui nome gioca fra la normale definizione di 'maratona' e un neologismo in cui si utilizza nella parola il suffisso 'tano'/a che nello spagnolo argentino vuol dire italiano/a - è un'occasione per rafforzare i legami tra la comunità italiana e quella argentina.

Con la prospettiva, hanno affermato gli organizzatori, di "diventare un appuntamento fisso all'interno delle proposte di promozione dell'Italia da parte del consolato, fondendo attività fisica, cultura italiana e la socializzazione".

'RiperCORRI la tua cultura con la prima MaraTANA', è lo slogan della manifestazione perché, si è sottolineato, "la corsa deve essere intesa come elemento di identificazione e riconoscimento collettivo e rappresenta il connubio perfetto tra cultura e identità".

La MaraTANA si svolgerà domenica 14 maggio 2023, tra Vicente López e la città di Buenos Aires. Gli iscritti potranno scegliere tra percorsi di 3, 10 o 21 chilometri, usufruendo di stand, punti di ristoro mobili italiani, musica e, al termine della competizione, attività ricreative.

Riguardo al progetto, il console generale Marco Petacco ha detto all'ANSA che "è un obiettivo ambizioso riuscire a collocare nello spazio agonistico di Buenos Aires questa nuova iniziativa" Come Consolato, ha aggiunto, "siamo felici di poter offrire ai connazionali, agli italo discendenti ed agli amici dell'Italia un ambito di aggregazione che fa leva sui valori dello sport, della cultura italiana e della solidarietà" Questo perché l'evento ha anche uno scopo benefico, poiché parte del ricavato delle iscrizioni andrà alla sezione argentina della Comunità di Sant'Egidio per realizzare opere di promozione sociale presso la Casa de la Amistad, un centro comunitario polivalente.

I responsabili dell'iniziativa hanno indicato che "sono previsti sconti del 20% per tutti coloro che hanno il passaporto italiano, e del 10% per chi appartiene ad un ente italiano o ad un gruppo di formazione".

Per registrarsi nella MaraTANA, gli interessati possono farlo attraverso il sito web www.maratana.com.ar. Tutti gli iscritti parteciperanno automaticamente all'estrazione di un biglietto aereo per l'Italia per ognuno dei tre segmenti della corsa.

