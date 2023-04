Panama: incontro di networking fra funzionari italiani

(ANSA) - PANAMA, 31 MAR - Si è svolto presso l'Ambasciata d'Italia a Panama il primo incontro di networking tra funzionari italiani in servizio nelle agenzie delle Nazioni Unite e nelle organizzazioni Internazionali basate a Panama.

Alla riunione, riferisce un comunicato, hanno preso parte oltre 50 funzionari, guidati dal direttore regionale per l'America Latina e i Caraibi dell'Ufficio Onu per il Coordinamento dello Sviluppo (Undco) Roberto Valent.

Erano presenti inoltre funzionari italiani del Comitato e della Federazione Internazionale delle Società della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, dell'Unione Europea (Ue) e della Banca interamericana di sviluppo, "a riprova del ruolo di 'hub' di Panama, da dove oltre cinquanta organizzazioni internazionali e uffici Onu gestiscono le proprie operazioni su scala nazionale, regionale e continentale.

Alla serata hanno preso parte anche i presidenti del Comitato Dante Alighieri, dell'Associazione imprenditoriale italo-panamense e dell'Istituto Enrico Fermi, "con l'obiettivo di creare virtuose sinergie non solo a livello istituzionale ma anche con tutti gli attori del "Sistema Italia" allargato presenti a Panama".

Nel corso dell'incontro l'ambasciatore Fabrizio Nicoletti, dopo avera ricordato il fondamentale contributo offerto dall'Italia al multilateralismo e al diritto internazionale, ha auspicato un rafforzamento delle relazioni tra i funzionari italiani, portatori nel mondo della sensibilità e della propensione tutta italiana al dialogo e alla mediazione.

Nicoletti ha poi ricordato la recente riorganizzazione della Farnesina, che ha portato alla nascita dell'Unità per la promozione dell'Italia nelle organizzazioni internazionali (Upioi) con l'obiettivo di rafforzare la presenza italiana attraverso la promozione delle posizioni disponibili e l'accompagnamento delle candidature italiane, oltre che di un rafforzamento dei contatti con i funzionari italiani.

L'ambasciatore ha così invitato i funzionari presenti a registrarsi negli appositi portali 'Join-IT' e 'Funzionari Internazionali di cittadinanza italiana' gestiti dal ministero degli Esteri, oltre a seguire gli aggiornamenti sul tema candidature pubblicati nell'apposita pagina Linkedin della Farnesina. (ANSA).