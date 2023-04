Portogallo, al via la 16ª Festa del cinema italiano

(ANSAmed) - LISBONA, 30 MAR - E' stata inaugurata a Lisbona la 16ª edizione della Festa del Cinema italiano, la kermesse che ogni anno presenta in Portogallo il meglio del cinema italiano d'autore, sotto gli auspici dell'Ambasciata d'Italia. Presso il prestigioso Cinema São Jorge di Lisbona, nella sala intitolata a Manoel de Oliveira, oltre mille persone hanno assistito alla cerimonia inaugurale del festival, alla presenza del regista Emanuele Crialese, che ha mostrato il film "L'Immensità" al pubblico portoghese, ottenendo un entusiastico riscontro.

L'Ambasciatore Carlo Formosa, che insieme al direttore del festival Stefano Savio ha aperto la sessione, ci ha tenuto a ringraziare, oltre alle autorità presenti in sala, il numerosissimo pubblico che ha aderito alla manifestazione. «Il vostro entusiasmo per la cultura italiana è l'energia che muove il nostro lavoro, ogni giorno», ha affermato l'Ambasciatore Formosa. Nel palinsesto del festival, oltre ad una rassegna delle produzioni cinematografiche italiane dell'ultimo anno, è prevista la realizzazione dello spettacolo teatrale "Le Voci di Dante", interpretato dall'attore Toni Servillo. Lo spettacolo, promosso da Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso l'Ambasciata e l'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, è una produzione del Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa. Il festival si svolge a Lisbona dal 29 marzo al 6 aprile e prosegue poi la programmazione in altre dieci città del Portogallo. (ANSAmed).