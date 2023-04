Italia-Sudafrica, convegno su ricerca scientifica applicata

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 30 MAR - In collaborazione con il Sole24ore e l'Università di Johannesburg, l'Ambasciata d'Italia in Sudafrica ha organizzato una conferenza sulla ricerca scientifica applicata nell'ambito della cooperazione Italia - Sudafrica. La conferenza è il quarto appuntamento internazionale in preparazione del Festival dell'Economia di Trento 2023. Si è discusso di rigenerazione urbana, intelligenza artificiale e 'big data', biotecnologia, fonti rinnovabili e radioastronomia e aerospazio.

L'ambasciatore Paolo Cuculi ha sottolineato che "Italia e Sudafrica condividono una intensa e proficua collaborazione in aeree fortemente innovative e ad elevato contenuto tecnologico, cruciali per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, anche grazie a numerosi accordi tra Università e Istituti di Ricerca nei due paesi, all'azione di oltre 120 ricercatori italiani che operano in Sudafrica, e al Programma Esecutivo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica bilaterale, rinnovato per il prossimo triennio.

Tra le iniziative di maggior rilievo spiccano il radio telescopio "Square Kilometer Array", che sarà realizzato in Sud Africa e di cui l'Italia è tra i principali partner internazionali (con un finanziamento di 120 milioni di euro in 10 anni) e il Memorandum d'Intesa sull'intelligenza artificiale sottoscritto dall'"International Foundation Big Data and Artificial Intelligence" di Bologna e la "South African National Integrated Cyber Infrastructure Initiative". Anche grazie alla cooperazione scientifica e tecnologica, le esportazioni italiane in Sud Africa hanno toccato nel 2022 la cifra record di oltre 2,3 miliardi di euro. I temi in agenda, e in particolare la rigenerazione urbana, sono fondamentali per il futuro delle nostre società, e caratterizzano la candidatura della città di Roma ad ospitare l'EXPO 2030".

Il dibattito è stato seguito online da circa 6000 persone che hanno seguito gli interventi del Direttore del Sole24ore Fabio Tamburini e dell'Amministratore Delegato del Gruppo 24Ore Mirja Cartia D'Asero. Sono intervenuti il Rettore Della University of Johannesburg Letlhokwa Mpedi e altri accademici Sudafricani oltre che rappresentanti politici e imprenditori. I convegno è proseguito con interventi tra gli altri del Country Manager di Enel Green Power Manuele Battisti, la Direttrice per la Ricerca dell'Osservatorio Astrofisico INAF di Catania Grazia Maria Umana, il Presidente della Confederazione Mondiale della Gioielleria Gaetano Cavalieri, il Direttore per l'Innovazione sostenibile di Andersen Maurizio Ferrero, il Direttore per il Supercalcolo, le Applicazioni e l'Innovazione del Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico (CINECA) Sanzio Bassini e l'ex Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. Le discussioni hanno evidenziato l'eccellenza a livello mondiale dei sistemi della ricerca scientifica di Italia e Sud Africa e le interessanti prospettive, anche di sviluppo industriale, che una più intensa cooperazione bilaterale può dischiudere unitamente alla comune determinazione a approfondire nuovi partenariati per l'innovazione. (ANSA).