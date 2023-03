Pronta per lancio la nuova Guida agli Affari in Brasile 2023

(ANSA) - BRASILIA, 28 MAR - L'edizione aggiornata della 'Guida agli affari in Brasile' dell'ambasciata d'Italia a Brasilia è pronta per il lancio e verrà presentata a Roma e a Milano il 31 marzo ed il 3 aprile.

La presentazione romana, indica un comunicato, avverrà nella sede di Confindustria, mentre nel capoluogo lombardo il contenuto della Guida sarà illustrato nel corso di un incontro nella sede centrale di Banca Intesa Sanpaolo.

La nuova edizione 2023 della Guida, si precisa, è stata realizzata con il coordinamento di GM Venture, in collaborazione con la rete multinazionale di servizi KPMG.

Venerdì interverranno l'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, la vicepresidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria, Barbara Beltrame, il presidente di GM Venture, Graziano Messana e Luca Esposito, Partner, Audit - Head of Italian Desk di KPMG Auditores Independentes Ltda, San Paolo.

La Guida, che sarà disponibile gratuitamente, "illustra le opportunità di investimento in Brasile, spaziando dai settori più conosciuti a quelli emergenti ed a più elevato potenziale di crescita. Due appendici forniscono un insieme di informazioni giuridiche introduttive e l'elenco delle 987 PMI e grandi società già operanti su tutto il territorio".

"Il Brasile non è un paese per principianti", sottolineava a ragion veduta Tom Jobin, uno dei padri fondatori della Bossa Nova.

Si precisa che la partecipazione all'evento è gratuita, previa iscrizione presso tutte le istituzioni, banche e società coinvolte nell'iniziativa. (ANSA).