Messico: Carabinieri e Guardia Nacional rafforzano cooperazione

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 28 MAR - Il rafforzamento della cooperazione tra Carabinieri e Guardia Nacional del Messico e l'apertura di un Ufficio per l'Addetto alla Difesa italiano la cui guida sarà affidata all'Arma: questi gli obiettivi principali della recente visita a Città del Messico del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, tenuta dal 22 al 26 marzo. Si tratta di un'iniziativa che dà seguito al Memorandum d'Intesa siglato a maggio del 2022 tra le due forze di polizia a carattere militare.

La visita è iniziata con una solenne cerimonia presso la Guardia Nacional dove il Gen. Luzi - accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia, Luigi De Chiara - ha ricevuto gli onori militari ed è stato accolto dal Comandante Gen. David Cordova Campos.

Insieme alle rispettive delegazioni, i due Comandanti hanno sostenuto una approfondita riunione per impostare i principali assi di cooperazione.

Il Gen. Luzi ha poi avuto diversi altri incontri di alto livello: con la Ministra della Sicurezza Pubblica, Rosa Icela Rodriguez, accompagnata dal Sottosegretario Luis Rodriguez Bucio; con il Ministro della Marina, Amm. Ojeda Duran, e con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Trevilla Trejo; con la Sottosegretaria alla Cultura, Marina Nuñez Bespalova, che ha espresso la gratitudine del governo messicano per la proficua collaborazione dell'Italia che ha permesso finora la restituzione di oltre 1000 pezzi archeologici ed artistici al Messico. (ANSA).