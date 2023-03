Italia-Francia: incontro amb. D'Alessandro e Ceo Bnp Paribas

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Le chiavi di comprensione del nuovo contesto italiano, le opportunità per rafforzare l'integrazione economica franco-italiana con particolare riferimento al Pnrr e al Trattato del Quirinale sono stati i temi al centro di un incontro tra l'Ambasciatore d'Italia a Parigi, Emanuela D'Alessandro e il Ceo del gruppo Bnp Paribas, Jean-Laurent Bonnafé. Alla riunione hanno preso parte anche diversi responsabili di Gruppi francesi presenti in Italia, riuniti dall' Istituto per le Relazioni Economiche Francia-Italia(Irefi), associazione "bilaterale" indipendente che ha come missione principale quella di facilitare le relazioni d'affari tra la Francia e l'Italia. (ANSA).