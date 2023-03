Germania: amb.Varricchio a conferenza transizione energetica

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - L'Ambasciatore d'Italia a Berlino Armando Varricchio ha preso parte oggi alla prima giornata della conferenza sulla transizione energetica e il futuro verde che riunisce a Berlino i ministri e le delegazioni di alto livello di oltre 60 paesi impegnati in dibattiti con rappresentanti delle imprese, della scienza e della società civile. "L'Italia è in prima linea nel confronto tra istituzioni, scienza, industria e società civile sulla transizione energetica" ha dichiarato Varricchio. "Fondamentale - ha aggiunto - la collaborazione con la Germania per l'approvvigionamento energetico, lo sviluppo condiviso e sostenibile". (ANSA).