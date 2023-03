Australia: Ambasciata d'Italia celebra 100 anni Aeronautica

(ANSA) - SYDNEY, 28 MAR - Seminario celebrativo per i 100 anni compiuti dall'Aeronautica Militare italiana, oggi presso l'Ambasciata d'Italia a Canberra, convocato dall'Ambasciatore Paolo Crudele. Alla presenza di alti ranghi militari australiani e di rappresentanti delle Forze Armate di 38 Paesi, hanno condotto il seminario l'ex Comandante della Base Aerea di Rivolto, sede del 2° Stormo e delle Frecce Tricolori e il Colonnello Marco Bertoli - attualmente alla guida dell'Addettanza Militare.

Il Colonnello Bertoli ha ripercorso la storia dell'Aeronautica italiana, dalla sua fondazione al ruolo che ricopre in seno alla NATO, al suo contributo alle missioni internazionali ed in favore della collettività. "La storia gloriosa della nostra Aeronautica Militare riscuote grande successo anche in Australia", ha commentato a conclusione dell'evento l'Ambasciatore Paolo Crudele. "Si tratta della storia di persone eccezionali, impegnate a proteggere la pace, la democrazia e a tutelare i diritti umani. Siamo lieti di averne ricordato l'impegno e il sacrificio, oggi piu' che mai di fondamentale importanza per la tutela dei valori e dei principi in cui tutti noi crediamo", ha aggiunto. (ANSA).