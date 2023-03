Israele: parco cittadino intitolato a città Nonantola

(ANSAmed) - ROMA, 27 MAR - L'Ambasciatore d'Italia in Israele, Sergio Barbanti ha partecipato all'inaugurazione di un parco nella città Rosh HaAyin intitolato alla città di Nonantola in provincia di Modena. Il parco vuole onorare la memoria di don Arrigo Beccari, del medico Giuseppe Moreali e dei residenti della cittadina che hanno salvato dalla Shoah oltre 70 bambini ebrei orfani di origine tedesca. I ragazzi erano giunti in città dai Balcani nel luglio del 1942 su iniziativa della DELASEM (Delegazione Assistenza Emigranti Ebrei) ed erano ospitati in una villa della zona. Con l'8 settembre 1943 e l'occupazione tedesca, la situazione divenne drammatica, ma in meno di 36 ore i ragazzi furono dispersi in vari istituti religiosi o nascosti presso famiglie di Nonantola che li fecero passare per loro figli. Furono infine fatti fuggire a piccoli gruppi in Svizzera grazie a documenti falsi . (ANSAmed).