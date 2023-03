Tunisia: ambasciatore Saggio incontra ministra Energia Gongi

(ANSA) - TUNISI, 23 MAR - Il rafforzamento della collaborazione Italia-Tunisia nel settore dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili è stato al centro di un incontro tra l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, e la ministra tunisina dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia, Neila Gongi. Lo rende noto il ministero di Tunisi precisando che l'incontro, al quale ha partecipato anche un gruppo di investitori nel settore industriale e di energie rinnovabili, è stato l'occasione per discutere ulteriormente delle relazioni bilaterali, in particolare nei settori dell'energia, dell'interconnessione elettrica, delle energie da fonti rinnovabili e dello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche.

Secondo la nota, l'ambasciatore Saggio ha espresso la volontà dell'Italia "di mantenere la Tunisia come destinazione di investimenti in tutti i settori", e ha apprezzato "la volontà congiunta dei due governi di portare a termine il progetto di interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia - "Elmed", che rafforzerà la sicurezza energetica dei due Paesi". Saggio ha confermato inoltre la disponibilità dell'Italia a sviluppare le proprie competenze tecniche nel campo della formazione e dell'assistenza tecnica a beneficio di giovani imprenditori e start-up, oltre che investire in progetti industriali e nel campo delle energie rinnovabili". Durante l'incontro "sono state esaminate anche le prospettive della cooperazione Italia Tunisia nel campo dell'autoproduzione di elettricità da energia solare e da idrogeno verde". (ANSA).