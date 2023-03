Turchia: nasce il 'Bosco dei martiri del terremoto'

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'Ambasciatore d'Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi, ha partecipato alla cerimonia per la piantumazione delle piantine del nuovo 'Bosco dei Martiri del terremoto' realizzato ad Ankara dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Turchia. "Un simbolo di speranza in questi tempi difficili per il Paese" scrice in un tweet l'Ambasciata italiana. (ANSA).