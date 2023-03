Malta, l'ambasciatore Romano a conferenza su mobilità lavoratori

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'Ambasciatore d'Italia a Malta, Fabrizio Romano ha aperto la conferenza, in corso a la Valletta, sulla mobilità dei lavoratori italiani ed europei, co sponsorizzata dall'Ambasciata d'Italia. Nel corso dei lavori è stata sottolineata l'importante attività di cooperazione sviluppata grazie anche all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la General workers union di Malta. (ANSA).