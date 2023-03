L'Italian design day in Cina su sostenibilità e architettura

(ANSA) - PECHINO, 22 MAR - La settima edizione dell'Italian Design Day (IDD) 2023 in Cina, nel quadro dell'iniziativa tematica annuale lanciata nel 2017 dalla Farnesina con il ministero della Cultura, ha avuto un focus su sostenibilità e architettura con appuntamenti tenuti in diverse città.

A Pechino, un evento promosso dall'ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura, l'Ice e la Camera di commercio italiana in Cina, ha avuto come tema principale "La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e per l'ambiente". A tal proposito, sono state allestite l'esposizione 'Light on Made in Italy' e una mostra dedicata alle realtà italiane del settore del design e dell'architettura presenti in Cina. Tra i partecipanti, oltre all'architetto Mario Cucinella ('ambasciatore del design per Pechino') e il Salone del Mobile di Milano, anche aziende italiane come Targetti, IGuzzini, Enel X, Stefano Boeri Architetti e AGD Interior Design & Architettura. Nellinaugurare l'evento, l'incaricato d'affari Emanuele di Lorenzo Badia ha rimarcato "il ruolo chiave del design nella sfida globale della sostenibilità, per concepire e sviluppare prodotti innovativi che riescano a coniugare funzionalità e benessere". Nel corso della serata, presso l'auditorium dell'Istituto italiano di cultura, è stata valorizzata la candidatura di Roma all'Expo 2030, grazie alla presenza di Romeo Orlandi, 'special ambassador' per l'area asiatica del Comitato promotore.

Il design italiano, si legge in una nota, è stato protagonista anche in altre città della Cina. A Shanghai, il consolato generale italiano e l'Istituto italiano di cultura hanno organizzato, presso il locale Design Innovation Institute, il panel dal titolo "Sostenibilità e bellezza: potrà il design salvare il mondo?" con la collaborazione del designer Aldo Cibic, durante il quale è stata promossa la prossima edizione del Salone del Mobile di Milano. A Canton le celebrazioni sono state inserite nel contesto della Guangzhou Design Week - fra le principali rassegne di settore nel Sud della Cina - che quest'anno era dedicata proprio al tema della sostenibilità e che ha permesso di dare ampio risalto alla rassegna italiana. A Hong Kong, il consolato generale ha organizzato l'IDD 2023 in collaborazione con l'Hong Kong Design Institute e con l'Istituto europeo di design di Milano. L'architetto Giovanni Ottonello, ambasciatore del design per Hong Kong, ha svolto un workshop rivolto ad un gruppo di studenti dell'HKDI e poi un seminario per un pubblico di addetti ai lavori tra architetti, designer e professionisti del settore. Sono intervenute anche aziende, quali Goppion e Pagani Automobili, illustrando l'importanza della luce nelle scelte di design relative alle rispettive produzioni.

L'IDD ha un evento anche a Chongqing: una conferenza tematica voluta dal consolato italiano in collaborazione con l'Accademia delle belle arti del Sichuan e la Camera di commercio italiana in Cina. (ANSA).