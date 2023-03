A Ginevra Rappresentante permanente Grassi riceve Todt

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il Rappresentante permanente presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra, Vincenzo Grassi, ha ricevuto oggi Jean Todt, ex amministratore delegato della Ferrari e direttore generale della Scuderia Ferrari ed ora inviato speciale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale.

"L'Italia sostiene il suo lavoro per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030" e nell'ambito dei progetti 'Road Safety' ,'Save Lives' e '50 by 30'. (ANSA).