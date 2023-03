Spazio: Amb. De Luca, più collaborazione con India

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il G20 Space Economy e le misure per approfondire la collaborazione tra Italia e India, per quanto riguarda la ricerca spaziale, sono stati i temi al centro dell'incontro tra l'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo De Luca e il Segretario Scientifico dell'organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro), Shri Shantanu Bhatawekar. Il quartier generale dell' 'Indian Space Research Organisation si trova a Bangalore e occupa circa 17 000 operatori. L'Isro è stata fondata nel 1969 all'interno del Dipartimento per l'Energia Atomica da Vikram Sarabhai, considerato il padre del programma spaziale indiano. L'India ha mandato il primo satellite nello spazio nel 1975. (ANSA).