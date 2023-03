L'Arte che lega insieme\miteinander Italia ed Austria

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - "L'arte è un legame che da sempre unisce l'Austria all'Italia ed è quindi un vero piacere accogliere a Vienna Don Alessio Geretti, curatore della mostra insieme\miteinander aperta ora a Casa Cavazzini ad Udine. Un evento internazionale di straordinario interesse che comprende l'esposizione oltre cinquanta opere di grandi artisti come Salvator Dalì, Renato Gottuso, Kandisnskji, Michelangelo Pistoletto e molti altri". Così l'ambasciatore Stefano Beltrame alla conferenza di presentazione della mostra a Palazzo Metternich a Vienna. All'evento hanno partecipato anche il presidente della Camera di Commercio di Udine Giovanni Da Pozzo; l'assessore alla Cultura di Udine, Fabrizio Cigolot; la presidente del Comitato San Floriano Lara Iob ed i rappresentanti del Fogolar Furlan di Vienna.

"A Vienna il Friuli è di casa - ha proseguito l'ambasciatore - e questa iniziativa dimostra ancora una volta la profondità dei legami che ci uniscono e che trovano nell'arte e nella cultura la loro massima espressione. Non soltanto l'arte antica dei gradi maestri, ma anche l'arte moderna e contemporanea come espressione degli impulsi spirituali delle persone e del loro bisogno interiore di vivere, appunto, insieme". (ANSA).