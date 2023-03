Il Design Day fa tappa nel Brasile d'Italia

(ANSA) - SAO PAULO, 21 MAR - Il Brasile celebrerà l'edizione 2023 dell'Italian Design Day (IDD23) portando l'iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione per la prima volta nella Serra Gaùcha, a Caxias do Sul, culla dell'immigrazione italiana e importante polo dell'industria e il design locali.

L'inaugurazione del nutrito programma di attività organizzate dal Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre, centrate sul tema "Qualità che illumina - L'energia del design per le persone e l'ambiente", è stato fissato al 22 marzo presso l'auditorium della Camera dell'Industria, del Commercio e dei Servizi di Caxias do Sul (CIC).

L'apertura ufficiale dell'evento sarà a carico del console Valerio Caruso che presenterà una conversazione moderata dall'architetto e urbanista Alexandre Viero, e che conterà sulla partecipazione di alcuni tra i principali designer ed esperti del settore. Tra questi la disegnatrice grafica e docente della Facoltà di Arte e disegno dell'Università Caixas do Sul (Ucs), Aline Fagundes; il designer italiano e professore associato della Facoltà di Arte e disegno della PUC-Rio, Carlo Franzato, l'illuminatore Maneco Quinderé; e come ospite d'onore, il Gruppo Pininfarina rappresentato dall'italiano Federico Francesconi, sales and marketing executive dell'ufficio design.

Obiettivo del dibattito sarà quello di "mettere in luce il complesso ingranaggio del sistema design attraverso le diverse caratteristiche del settore".

Il focus dell'iniziativa in questo senso "è posto sull'energia, come elemento base del processo produttivo e della sostenibilità che influenza il benessere e l'ambiente e come nucleo centrale attorno al quale vengono concepite e sviluppate le idee innovative". (ANSA).