Concerto musicisti italiani a Beirut a l'Al Bustan Festival

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Con il concerto intitolato "Music for Peace" eseguito da giovani musicisti italiani ed europei si è concluso a Beirut l'Al Bustan International Festival.

L'esibizione ha avuto il sostegno dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Beirut. A suonare musiche di Vivaldi, Paganini e Mozart sono stati i musicisti dell' European Orchestra, diretti da Paolo Olmi, un esempio del talento giovanile che è stato molto apprezzato dal pubblico.

Il Festival Al Bustan, fondato nel 1994, ha stabilito in Libano una tradizione unica e senza precedenti di una stagione musicale invernale. L'obiettivo dei fondatori del Festival era quello di rilanciare la vita culturale di un paese che riemergeva dopo diciassette anni di guerra. La manifestazione ogni anno propone più di trenta spettacoli in un periodo di cinque settimane tra febbraio e marzo. Con una predominanza di musica da camera, il programma comprende anche opera, concerti orchestrali, concerti corali, danza, marionette e teatro.

Nel periodo del Festival si organizzano anche masterclass e workshop, con gli artisti del Conservatorio Nazionale di Beirut e ad altre istituzioni in tutto il Libano. Infine, anche una mostra di arte visiva. (ANSA).