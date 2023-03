Il vino italiano alla Fiera ProWein a Dusseldorf

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - L'Ambasciatore d'Italia in Germania Armando Varricchio ha visitato oggi la Fiera ProWein in corso a Dusseldorf incontrando espositori vinicoli italiani che anche quest'anno partecipano numerosi all'evento in rappresentanza dell'Italia. La Germania è infatti il primo destinatario dell'export italiano con un giro di affari di 1,71 miliardi di euro nel 2022. L'Ambasciatore era accompagnato dal presidente di Ita trade agency, Matteo Zoppas. (ANSA).