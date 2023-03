A Sofia una serie di eventi per l'Italian Design Day 2023

(ANSA) - SOFIA, 20 MAR - L'Ambasciata d'Italia a Sofia, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Sofia e l'ITA - Agenzia di Sofia, la Galleria Nazionale Kvadrat 500 e l'Accademia Nazionale delle Belle Arti di Sofia e con la partecipazione di Confindustria Bulgaria ha organizzato il 16 e il 17 marzo una serie di eventi per l'Italian Design Day 2023 - ricorrenza annuale per la promozione dell'eccellenza del design italiano nel mondo.

La rassegna è stata inaugurata con un evento conviviale mercoledì 15 marzo presso la Residenza dell'Ambasciatrice Giuseppina Zarra che ha avuto come protagonista l'architetta Silvana Annicchiarico, uno dei maggiori esperti del design italiano contemporaneo e come ospite d'onore il Ministro della Cultura bulgaro, il Maestro Nayden Todorov. Ospiti dell'evento, tra gli altri, la Direttrice della Galleria Nazionale, Yaroslava Bubnova, il Direttore dell'Istituto per la tutela dei beni culturali in Bulgaria, Arch. Petar Petrov il curatore grafico della mostra, Bruno Morello, la Direttrice dell'IIC, Maria Mazza, la Direttrice dell'ITA - Agenzia di Sofia, Chiara Petrò, il Presidente e la Direttrice di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli e Mila Nenova.

Il giorno successivo, Annicchiarico ha tenuto una conferenza dal titolo "Il design italiano: dalla funzionalità alla sostenibilità" presso l'Accademia delle Belle Arti di Sofia, nel corso della quale ha ripercorso le nuove tendenze nel settore, partendo dalla fine della II Guerra Mondiale alle realtà odierne, mostrando il ruolo chiave del design alla formazione identitaria della società moderna.

Venerdì, 17 marzo, è stata poi inaugurata la mostra sul design italiano sostenibile: "EcoDesign. 3R: Ridurre - Riciclare - Riutilizzare". Incentrata sul riciclo e il riutilizzo delle materie prime, la mostra offre una panoramica sintetica ma paradigmatica di come il design italiano stia lavorando in favore della sostenibilità ambientale, proponendo una selezione di oggetti e accessori realizzati attraverso il riciclo o con materiali e tecnologie sostenibili. All'inaugurazione sono intervenute la Direttrice della Galleria Nazionale, Yaroslava Bubnova, l'Ambasciatrice Giuseppina Zarra e la Direttrice dell'IIC, Maria Mazza. Infine, l'Arch. Annichiarico ha presentato in breve la mostra e ha guidato la visita con gli ospiti, spiegando l'ideazione e la storia di parte degli oggetti esposti. L'inaugurazione è stata preceduta da una conferenza stampa nel corso della quale Annicchiarico ha esemplificato tutto con modelli concreti della mostra: dai nuovi materiali da rifiuti organici a parti di monitor di computer, da pezzi di asfalto di strada a vecchie sedie reinventate, e molto, molto altro. La mostra è visitabile fino al 30 aprile. (ANSA).