Italia tra i promotori del Rally 'Cycling4Life' oggi a Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 19 MAR - Marcella Zaccagnino, vice capo dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi, ha partecipato oggi alla maratona ciclistica 'Cycling4LiFE', organizzata dalla rappresentanza Ue in India in collaborazione con le Ambasciate di Italia, Olanda, Germania, e Slovenia, e col patrocinio del governo indiano.

Dopo il via del governatore Luogotenente di Delhi V.K Saxena alcune centinaia di entusiasti della bicicletta si sono mossi dall'Ambasciata olandese e hanno pedalato per 12 chilometri lungo un percorso a loro riservato nelle strade centrali della capitale indiana.

Il rally era stato preceduto dal "Dialogue4future", un incontro di lavoro che si è tenuto ieri, nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura; durante la discussione i rappresentanti dei paesi europei promotori dell'iniziativa e di alcune associazioni indiane si sono confrontati con Ashish Kundra, responsabile dei trasporti e della mobilità di Delhi, su prospettive, difficoltà e progetti pilota per incentivare l'uso eco-friendly e sicuro della bicicletta a Delhi, sul modello di quanto avviene in numerose città europee. (ANSA).