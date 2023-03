Golf, presentata ad Hanoi la Ryder Cup 2023

(ANSA) - HANOI, 19 MAR - E' stata presentata ad Hanoi, presso il centro culturale e di promozione italiana Casa Italia, la Ryder Cup 2023, la più prestigiosa competizione golfistica tra Europa e Usa che si terrà per la prima volta in Italia, a Roma, dal 29 settembre al 1° ottobre presso il Marco Simone Golf & Country Club.

L'evento, organizzato nell'ambito delle manifestazioni per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam, ha messo in evidenza la crescente popolarità che il golf sta acquisendo e il potenziale di entrambi i Paesi come destinazioni golfistiche nel panorama internazionale.

Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni turistiche e sportive sia italiane che vietnamite, tour operator specializzati nel turismo sportivo, associazioni di golf, per discutere le sfide e le opportunità dell'organizzazione di grandi eventi sportivi e nello sviluppo del movimento golfistico, come sottolineato dall'ambasciatore italiano ad Hanoi, Antonio Alessandro, che ha aggiunto: "La Ryder Cup 2023 a Roma si configura anche come piattaforma per dimostrare la capacità della città di ospitare grandi eventi internazionali come l'Expo 2030, cui Roma è candidata".

Dang Ha Viet, Direttore generale del dipartimento dello sport presso il ministero della cultura, dello sport e del turismo vietnamita, si è detto onorato che gli organizzatori della Ryder Cup 2023 abbiano scelto di organizzare in Vietnam una serie di eventi collaterali per promuovere il torneo.

Attualmente, il Vietnam conta più di 80 campi da golf a 18 buche con circa 100.000 giocatori, ma sono numeri destinati ad aumentare. (ANSA).