Inaugurato Italian Design Day a Santo Domingo

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 18 MAR - L'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo ha aperto le sue porte per l'inaugurazione dell'Italian Design Day 2023 e la presentazione di vari spazi espositivi dedicati a mobilio, interni, moda e nautica nel design italiano.

Testimonial d'eccezione dell'evento, si legge in una nota, l'artista e designer Caterina Licitra, nipote di Giò Ponti, Ambasciatrice Italiana del Design selezionata dal MAECI.

Alla serata inaugurale hanno partecipato inoltre più di 40 invitati. Oltre all'Ambasciatore, Queirolo Palmas, e al Presidente di Casa de Italia, Renzo Serravalle, erano presenti anche il Ministro dell'Industria, del Commercio e delle Pmi dominicano, Ito Bisonò, la Presidente della Commissione parlamentare di amicizia italo-dominicana, Lily Florentino, rappresentanti della Camera di Commercio Dominico-Italiana, del Comites, delle Associazioni italiane, del mondo economico, universitario e della cultura.

Nel corso dell'edizione 2023 dell'Idd, Licitra sarà impegnata in una serie di eventi che culmineranno con tre lectio magistralis nella sede principale della Design Week '23, e presso l'Università Iberoamericana di Santo Domingo e l'Università Central del Este a San Pedro de Macoris. (ANSA).