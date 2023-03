Mostre: a Shanghai 'Botticelli e il Rinascimento'

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il Console generale d'Italia a Shanghai, Tiziana D'Angelo, ha presentato la mostra "Botticelli and the Renaissance" che si aprirà a Shanghai presso il Bund One Art Museum il 28 aprile . Oltre 48 capolavori rinascimentali provenienti dalle collezioni della Galleria degli Uffizi, tra cui 10 opere di Botticelli, saranno esposti fino al 27 agosto.

Tra le opere spiccano "L'adorazione dei Magi" e il ritratto della giovane "Simonetta Vespucci" entrambi di Botticelli, tra i più noti pittori della scuola fiorentina della fine del 15° secolo. Tra gli altri artisti presenti nell'esposizione: Perugino, uno dei primi pittori italiani ad adottare la pittura ad olio; Lorenzo di Credi, che ereditò la bottega di Andrea del Verrocchio; FraFilippo Lippi (anche maestro di Botticelli), il famoso pittore monaco romantico; Cosimo Rosselli, e altri maestri d'arte.

La mostra racconterà l'evoluzione dal gotico al rinascimento e l'influenza della famiglia Medici in Europa nel Rinascimento e sulla storia dell'arte attraverso forme d'arte come dipinti a tempera, dipinti ad olio, affreschi e sculture. Tiziana D'Angelo presentando l'iniziativa insieme al direttore del Museo Bund One Art, ha detto che la mostra vuole incarnare un messaggio universale di bellezza e armonia. (ANSA).