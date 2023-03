Mostra opere Goran e Milija Cpajak a Ambasciata Italia in Serbia

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 MAR - Serata dedicata all'arte contemporanea presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado dove è stata inaugurata la mostra degli scultori Goran e Milija Čpajak dal titolo "Presenza Tattile". Organizzata dall'Ambasciata e dall'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, l'esposizione celebra due artisti che per il loro percorso professionale e le loro opere hanno contribuito a rafforzare i legami culturali tra Italia e Serbia. Padre e figlio hanno vissuto, infatti, e si sono formati a Pietrasanta dove hanno iniziato a lavorare il marmo. In mostra una selezione di 17 tra le più celebri opere dei due artisti che resteranno esposte fino al prossimo 30 marzo.

"La vita e le opere di Goran e Milija Čpajak dimostrano la forza delle relazioni culturali tra Italia e Serbia.

L'esposizione, che siamo felici di ospitare, è figlia delle storie personali e dei percorsi artistici di autori che hanno vissuto e si sono formati in Italia e in Serbia", ha dichiarato l'Ambasciatore Luca Gori. "Questa mostra - ha aggiunto - si inserisce in una serie di eventi che intendiamo dedicare alla diplomazia culturale e rappresenta il giusto prologo al Business and Science Forum che si svolgerà il 21 e il 22 marzo a Belgrado". (ANSAmed).