Ambasciatore de Luca apre 'Italy in India Business conclave'

(ANSA) - NEW DELHI, 17 MAR - L'Ambasciatore d'Italia in India Vincenzo de Luca ha aperto oggi, in collegamento digitale, insieme al Console Generale d'Italia a Mumbai Alessandro De Masi e al Presidente e Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Indiana, Claudio Maffioletti, l'Italy in India Business Conclave.

L'evento, al quale hanno partecipato più di 130 tra aziende e operatori economici italiani e indiani è coinciso con la tappa a Pune della mostra "Italian Tech in India", organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Delhi, dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai e dalla Camera di Commercio Italo-Indiana.

La mostra è stata inaugurata oggi a Pune dopo il taglio del nastro, a Delhi, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro agli Esteri Antonio Tajani e del Ministro indiano del Commercio e dell'Industria Piyush Goyal, lo scorso 2 marzo.

Pune, importante distretto industriale, vede una spiccata presenza di imprese italiane: la mostra sarà l'occasione per offrire un'efficace testimonianza della sinergia tra l'ingegneria italiana e la manifattura indiana, delle tecnologie del settore manifatturiero italiano e del contributo offerto alla crescita economica e tecnologica indiana.

"La mostra e il conclave rappresentano una significativa manifestazione dell'effettiva interazione tra le nostre imprese e l'ecosistema economico e industriale indiano", ha sottolineato l'Ambasciatore. "Il partenariato strategico tra Italia e India, lanciato il 2 marzo dai Premier Meloni e Modi, è stato possibile anche grazie alle nostre imprese, che hanno contribuito al consolidamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi, con un interscambio commerciale record di 15 miliardi di euro e la condivisione delle migliori pratiche e delle tecnologie all'avanguardia in ogni settore". (ANSA).