Italia-Bulgaria: amb. Zarra con ministro energia e Confindustria

(ANSAmed) - SOFIA, 16 MAR - Si è svolta oggi presso la Residenza dell'Ambasciatrice d'Italia, Giuseppina Zarra, una colazione di lavoro con il Ministro dell'Energia della Bulgaria, Rossen Hristov, il Presidente di Confindustria Bulgaria ed i membri del Consiglio Direttivo di Confindustria Bulgaria esperti nel settore energetico.

Nel corso dell'incontro sono state affrontate le questioni di maggiore attualità inerenti al settore energetico in Bulgaria e ai suoi sviluppi, con particolare riferimento alla transizione ecologica, allo sviluppo delle energie rinnovabili e all'aspirazione della Bulgaria di diventare un hub strategico per la distribuzione dell'energia nella regione attraverso il potenziamento della produzione e della rete di distribuzione.

Sono state infine discusse le opportunità di collaborazione bilaterale nel settore energetico e le opportunità per gli investimenti italiani nell'intero comparto, alla luce anche delle più recenti proposte a livello UE. (ANSAmed).