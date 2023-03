Giornata design italiano, in Sudan seminario con Mirti

(ANSA) - IL CAIRO, 16 MAR - Nell'ambito delle iniziative in programma per la Giornata del design italiano 2023, l'Ambasciata d'Italia, in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università di Khartoum, ha organizzato un workshop dal titolo: "Che cos'è la luce?", con la partecipazione dell'architetto italiano Stefano Mirti.

Lo riferisce in una nota l'Ambasciata d'Italia a Khartoum, precisando che il workshop ha consentito agli studenti di approfondire il tema della luce che travalica culture e geografie diverse.

"La luce è un ingrediente di progetto fondamentale che si ritrova tanto nella grande tradizione italiana, quanto in quella sudanese" ha spiegato l'Ambasciatore Tommasi intervenendo alla presentazione conclusiva dei lavori e sottolineando anche come "l'architetto Mirti abbia guidato i giovani partecipanti in un viaggio di scoperta entusiasmante: otto modelli e prototipi funzionanti che rispondono in maniera differenziata e complementare alla domanda iniziale: what is light?".

Entusiasta e partecipe l'accoglienza del pubblico sudanese, con appassionato coinvolgimento, sia alla presentazione dei lavori del workshop, sia alla conferenza di chiusura "The new Made in Italy".

Folta la presenza di studenti, accademici, designer e architetti, a dimostrazione - ha evidenziato il diplomatico - "del forte interesse nel Paese per i prodotti e la cultura italiana, lasciando presagire il grande potenziale per futuri sviluppi di partenariato culturale ed economico-commerciale".

