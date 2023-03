Visita ad Andorra del console italiano a Barcellona

(ANSA) - MADRID, 15 MAR - Visita ad Andorra per il console generale italiano a Barcellona, Emanuele Manzitti. Come si apprende da una nota, su invito delle autorità locali il diplomatico ieri ha partecipato alle celebrazioni della Festa Nazionale andorrana. Inoltre, Manzitti ha incontrato gli azzurri impegnati nella Coppa del mondo di sci alpino 2022/2023, che si chiude questa settimana a Soldeu, Andorra.

La ricorrenza della festa nazionale di Andorra si tiene annualmente il 14 marzo, nell'anniversario dell'adozione della Costituzione (Dia de la Costituciò), che proprio quest'anno è arrivata al trentesimo anniversario. Nell'occasione, personalità del mondo politico, economico e culturale andorrano, nonché il corpo diplomatico accreditato nel Principato, hanno preso parte a una cerimonia nella sede del Parlamento, dove è intervenuta la presidente dell'assemblea Roser Suñé Pascuet.

In precedenza, il corpo diplomatico, accompagnato della ministra degli Esteri, Maria Ubach Font, aveva visitato la sede della Radio Nazionale Andorrana, fondata nel 1939. Nel successivo incontro con gli sciatori italiani, Manzitti ha portato gli auguri delle istituzioni alla squadra azzurra. Il diplomatico era accompagnato dal console onorario Alberto Rossi, (ANSA).