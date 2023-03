Trasporto aereo: nuovo volo diretto Città del Messico-Roma

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 15 MAR - La compagnia di bandiera messicana Aeromexico opererà per la prima volta nella sua storia, a partire dal 25 marzo 2023, un volo diretto tra Città del Messico e Roma.

L'evento di lancio della nuova rotta, riferisce una nota, si é svolto lunedì presso l'hotel Four Seasons di Cittá del Messico, alla presenza dell'Ambasciata d'Italia e della Camera di Commercio italiana in Messico.

Il volo avrà inizialmente 4 frequenze settimanali, mentre da giugno verrà operato su base quotidiana.

Secondo quanto riferito dai vertici di Aeromexico, la tratta Cittá del Messico-Roma presenta per il prossimo periodo estivo il miglior tasso di occupazione rispetto alle altre tratte operate dalla linea aerea verso le capitali europee (Parigi, Amsterdam, Madrid e Londra).

I flussi turistici, che in epoca pre-pandemica arrivavano alle 150.000 unitá in entrambe le direzioni, stanno registrando un netto aumento negli ultimi mesi: i turisti italiani che hanno visitato il Messico nel 2022 sono stati oltre 122.000 e il mese di gennaio 2023 ha presentato un aumento dei flussi del 90% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Secondo l'Ambasciatore d'Italia in Messico, Luigi De Chiara, "il volo diretto è uno strumento indispensabile per concretizzare il grande potenziale dei flussi turistici tra i due Paesi". "Si tratta di una grande opportunitá anche per aumentare ulteriormente la relazione economico-commerciale tra Italia e Messico", ha aggiunto. (ANSA).