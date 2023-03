Libia: ad Almaviva la gestione raccolta visti per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Sarà la società Almaviva a gestire la raccolta delle richieste di visto per l'Italia in Libia. Lo rende noto l'Ambasciata d'Italia a Tripoli su Twitter dando conto dell'inizio della nuova collaborazione con Almaviva, nei centri di Tripoli, Bengasi e prossimamente anche Misurata. "A breve - scrive ancora l'Ambasciata - sarà disponibile un innovativo sistema di appuntamenti per garantire l'identificazione univoca degli utenti con il riconoscimento facciale e controlli di sicurezza biometrici avanzati". (ANSA).