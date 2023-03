Italian Design Day a Palazzo Borromeo, Ambasciata in Santa Sede

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - In occasione della VII edizione dell'Italian Design Day, si è tenuto a Palazzo Borromeo, sede dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, un evento dal titolo "La qualità che illumina: l'energia del design per le persone e per l'ambiente". L'incontro, che si è svolto lo scorso 13 marzo ed è stato aperto dall'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, ha visto la partecipazione di rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Cultura. Sono, fra l'altro, intervenuti Paolo Conversi, esperto di ecologia integrale della Segreteria di Stato della Santa Sede, e l'architetta Renata Cristina Mazzantini, curatrice della mostra "Contemporanei a Palazzo Borromeo. Arte e design nell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede" promossa dalla stessa Ambasciata con il contributo del Maeci. Nel corso della tavola rotonda è emersa - riferisce la Farnesina - una visione d'insieme sulla storia e sulle prospettive del design italiano, simbolo di qualità e di eccellenza, in grado di coniugare il senso artistico del bello con le esigenze della funzionalità degli oggetti e del loro uso quotidiano. È stata sottolineata l'importanza del rapporto tra cultura artigianale, capacità tecnica e ricerca nello sviluppo dell'idea creativa nei processi produttivi in serie: una caratteristica fondamentale dell'industria italiana del settore, erede di un'artigianalità plurisecolare, apprezzata ed emulata in tutto il mondo. E' stata anche messa in evidenza la qualità come fattore di sviluppo sostenibile, entro una prospettiva di responsabilità sociale nell'impiego delle risorse materiali, nella tutela del lavoro e nell'autentico rispetto dell'ambiente. (ANSA).