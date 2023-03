Italia-Iraq:il consolato di Erbil celebra il design italiano

(ANSAMed) - BEIRUT, 15 MAR - Il design italiano "è parte sempre più rilevante dell'economia e delle esportazioni italiane nel mondo, sotto forma di saperi e di prodotti innovativi, pensati in un'ottica di rispetto e sostenibilità ambientale".

Con queste parole, Michele Camerota, console d'Italia a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, ha presentato una serie di iniziative organizzate dal consolato in occasione della 7/ma edizione dell'Italian Design Day.

Come riferisce un comunicato dello stesso consolato, le iniziative hanno coinvolto attivamente università e autorità locali, e hanno visto la partecipazione dell'architetta spagnola Maite Garcia Sanchis, testimonial del Ministero degli Affari esteri italiano, membro del direttivo della rivista di architettura Lotus international e collaboratrice del Politecnico di Milano. Come si apprende dal comunicato del consolato, "la rassegna è stata inaugurata il 12 marzo scorso presso l'Università Cattolica di Erbil (Cue) con una lezione di Garcia Sanchis dal titolo 'Designing the City - the energy of design for the people and the environment', indirizzata a studenti e docenti delle facoltà di ingegneria e architettura" della Cue.

Presso l'Università statale Salahaddin si è tenuto inoltre un evento aperto anche al pubblico e alle aziende, con la partecipazione del governatore di Erbil. Omed Khoshnaw, del rettore Kamaran Younis e dell'architetto curdo Yasin Baper.

A Sulaymaniyah, seconda città della regione autonoma del Kurdistan iracheno, il consolato italiano ha organizzato un doppio evento, in collaborazione con la VIM Foundation di Suleimanye.

"Studenti delle università locali hanno dialogato al mattino con l'architetta Garcia Sanchis sui temi del design urbano", si legge nel comunicato del consolato. "Nel pomeriggio, alla presenza del governatore Havel Abubakir e di un folto pubblico, è stata inaugurata la mostra 'Light on Made in Italy', che potrà essere visitata fino al prossimo 6 aprile".

Dal canto suo, il console Michele Camerota ha sottolineato l'importanza del design "come peculiare testimonianza della conoscenza e della creatività italiana..Il design è parte sempre più rilevante dell'economia e delle esportazioni italiane nel mondo, sotto forma di saperi e di prodotti innovativi, pensati in un'ottica di rispetto e sostenibilità ambientale", ha aggiunto il console italiano. (ANSAMed).