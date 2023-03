India: l'Ice porta otto aziende italiane alla fiera del Food

(ANSA) - NEW DELHI, 15 MAR - Con una collettiva di otto aziende, organizzata dall'ufficio Ice di New Delhi, l'Italia partecipa per la prima volta alla più grande manifestazione indiana del settore food in India, l'International Food & Hospitality Fair AAHAR, che si svolge da oggi al 18 marzo nel quartiere fieristico Pragati Maidan di New Delhi. Il Direttore dell'Ufficio ICE di New Delhi, Alessandro Liberatori ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione, unitamente ai vertici dell'Itpo (India Trade Promotion Organization), l'ente governativo che organizza la fiera e al sottosegretario del Ministero del Food Processing.

Le aziende italiane rappresentano una vetrina d'eccellenza di diversi settori produttivi: pasta, pomodoro, sughi e creme, gelato, caffè, oltre ai forni a legna per la pizza napoletana prodotti in India dal 2010 su design italiano.

In un comunicato l'Ice sottolinea come l'apprezzamento dei consumatori indiani per la nostra tradizione culinaria sia confermato dal sempre crescente numero di ristoranti che propongono menù e ricette italiane e dalla crescita della domanda di prodotti d'importazione. L'import indiano di alimenti dall'Italia nel 2022 è infatti aumentato del 31% rispetto al 2021, con l'Italia secondo più grande esportatore di olio d'oliva e vino in India. L'industria Food and Beverages genera il 3% del Pil indiano e contribuisce a circa due terzi del mercato al dettaglio totale del paese; queste dimensioni, spiega l'Ice, mostrano un grande potenziale, sia per l'export delle aziende italiane che per eventuali investimenti locali nell'ambito del food processing, della distribuzione e dell'Horeca. (ANSA).