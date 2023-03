Francia: ambasciatrice italiana in missione a Nizza e Cannes

(ANSA) - PARIGI, 15 MAR - L'ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro si è recata il 13 e il 14 marzo a Nizza e Cannes per la sua prima missione di sistema nel Paese con focus consolare, commerciale e culturale. Accompagnata dalla console generale a Nizza, Caterina Gioiella, e dai responsabili degli uffici economico e culturale dell'ambasciata, l'ambasciatrice ha avuto "un eccellente incontro" con il sindaco e presidente della Métropole Nice-Côte d'Azur, nonché presidente delegato della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Christian Estrosi, sulle intense relazioni e sui progetti futuri che testimoniano il legame speciale di Nizza con l'Italia, anche nell'ottica della cooperazione prevista dal Trattato del Quirinale.

Nell'occasione, l'ambasciatrice ha reso omaggio, insieme al sindaco, al memoriale delle vittime del tragico attentato del 2016, alla presenza di rappresentanti delle Associazioni delle vittime. L'ambasciatrice D'Alessandro e il sindaco Estrosi, di origini italiane, si sono inoltre trattenuti - nella prestigiosa sede di Villa Massena - con i numerosi esponenti delle istituzioni locali e della comunità italiana, vicina ai 45.000 residenti nella circoscrizione consolare. Nel ringraziare il sindaco per l'attenzione sempre dimostrata verso la collettività e le istituzioni italiane, l'ambasciatrice ha sottolineato come "il lavoro comune fra i nostri due Paesi passa anche attraverso una intensa cooperazione transfrontaliera che, come sancito anche dal Trattato del Quirinale, è una delle espressioni più concrete delle relazioni bilaterali italo-francesi".

L'ambasciatrice ha infine incontrato i rappresentanti degli enti italiani presenti a Nizza.

Particolarmente intensa è stata la componente economica della missione. L'ambasciatrice ha visitato l'aeroporto di Nizza, insieme a Franck Goldnadel, amministratore delegato della società Aéroports de la Côte d'Azur, controllata dal gruppo italiano Atlantia, che gestisce gli aeroporti di Nizza, Cannes e Saint Tropez. Accolta dal vicepresidente Giampiero Di Paolo e da alti dirigenti francesi ed italiani del gruppo, ha poi visitato il sito di Cannes di Thales Alenia Space, joint venture tra la società francese Thales (67%) e l'italiana Leonardo (33%), leader nella produzione di sistemi satellitari e infrastrutture orbitanti impiegati nelle telecomunicazioni, nella navigazione, nell'osservazione della Terra, e nell'esplorazione dello spazio.

Infine, ricca di contenuti ed incontri è stata anche la visita presso il padiglione italiano, organizzato dall'ufficio Ice di Parigi, al Marché International des Professionnels de l'Immobilier (MIPIM), in corso a Cannes dal 14 al 17 marzo.

L'ambasciatrice ha incontrato il vicepresidente della regione Piemonte, Fabio Carosso, i sindaci di Trieste, Roberto Dipiazza, e di Bologna, Matteo Lepore, l'amministratore delegato di Generali Real Estate, Aldo Mazzocco, la delegazione del ministero della Difesa, il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino, e la presidente di Confindustria - Assoimmobiliare, Silvia Rovere. (ANSA).