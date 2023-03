Sudan: torna a riunirsi il Gruppo sminamento dell'Onu

(ANSA) - IL CAIRO, 14 MAR - Co-presieduta dall'Ambasciatore d'Italia in Sudan, Michele Tommasi, si è tenuta a Khartoum la prima riunione Onu sullo sminamento nel Paese dopo la sospensione avvenuta a seguito del colpo di stato in Sudan del 2021.

A riunirsi è stato il "Mine Action Support Group" dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (Unmas) e l'altro copresidente è stato Volker Perthes, il Rappresentante Speciale del Segretario Generale Onu per il Sudan. E' quanto emerge da una nota dell'Ambasciata d'Italia a Khartoum, che riporta gli esiti della riunione cui hanno partecipato i principali Paesi donatori di Unmas (i primi dieci, oltre all'Italia, sono Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Ue, Danimarca, Australia, Canada e Belgio). Numerosi i partecipanti tra diplomatici stranieri, rappresentanti di organizzazioni Internazionali e autorità locali.

"L'importante appuntamento conferma l'impegno della comunità internazionale a sostegno degli sforzi di Khartoum per completare i programmi di sminamento entro il 2027, così come previsto dalla Convenzione internazionale di Ottawa del 1997 sulla proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine antiuomo e sulla relativa distruzione", ha sottolineato Tommasi nel suo intervento di apertura dei lavori parlando accanto a Perthes, capo di Unitams (la UN Integrated Transition Assistance Mission in Sudan).

"In Sudan, dove si contano oltre 2.500 vittime di mine e di altri ordigni esplosivi, sono ancora da bonificare circa 400 aree", ha ricordato Tommasi. "Una pesante eredità delle guerre che hanno colpito il Sudan e che ancora oggi impediscono l'accesso sicuro a cibo e acqua, nonché lo sviluppo e l'accesso umanitario ai territori interessati", ha aggiunto il diplomatico.

"L'Italia, con un contributo complessivo di oltre otto milioni di euro dal 2003 si è unita da tempo all'impegno di Unmas nel Paese concedendo quest'anno un ulteriore milione di euro per iniziative nello Stato del Sud Kordofan", ha concluso l'Ambasciatore.