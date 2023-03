"Metternich torna a casa", convegno a Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - "Che Palazzo Metternich ospiti oggi l'ambasciata d'Italia a Vienna può apparire una nemesi storica, una sorta di contrappasso dantesco. In realtà così non è. La figura di Metternich va riletta nel quadro del nuovo contesto europeo e, in un certo senso, con questo convegno dedicato alla sua memoria organizzato dall'ambasciata possiamo dire che Metternich torna a casa". Così l'ambasciatore Stefano Beltrame nell'aprire i lavori del convegno storico "Clemens von Metternich dal Congresso di Vienna all'integrazione europea" ospitato all'Istituto Italiano di Cultura di Vienna con la partecipazione di Luigi Mascilli Migliorini, docente di Storia moderna presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" ed autore di una biografia di Metternich, e l'ambasciatore francese a Vienna Gilles Pécout , grande esperto del Risorgimento italiano.

"Metternich si studia in Italia nei libri scuola -prosegue Beltrame - ed ancora oggi viene spesso descritto in maniera negativa come il principale oppositore del Risorgimento e della riunificazione nazionale. Una posizione cristallizzata nella celebre frase del 1847 secondo cui 'l'Italia è solo un espressione geografica'. In realtà non vi è nemesi storica perché, quando l'Italia ha acquistato il Palazzo nel 1908, Roma e Vienna erano molto vicine ed alleate nella celebre Triplice Alleanza. Al tempo non vi era quindi alcuno spirito di rivalsa, ma solo ammirazione grande statista austriaco, che fu il regista diplomatico della coalizione che sconfisse Napoleone e la mente del celebre Congresso di Vienna che ne seguì. La prima guerra mondiale, con le sue spaventose perdite umane e con uno sforzo di propaganda bellica da entrambe le parti, era ancora ben di là da venire".

"Oggi che Austria ed Italia sono tornate Nazioni vicine ed amiche possiamo serenamente rileggere la storia in maniera condivisa con grandi esperti come il prof. Mascilli Migliorini, biografo italiano di Metternich, e Gilles Pécout appena rientrato da Roma dove è ha partecipato al programma 'Passato e Presente' di Rai Cultura di Paolo Mieli", ha sottolineato l'ambasciatore. (ANSA).