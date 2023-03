Italian Design Day, a Baires mostra su imprese e sostenibilità

(ANSA) - BUENOS AIRES, 14 MAR - La capacità di creazione e innovazione proveniente dal settore delle piccole e medie imprese italiane è al centro di una mostra fotografica dal titolo 'Light On Made in Italy - La qualità che illumina.

L'energia del design per le persone e l'ambiente', inaugurata a Buenos Aires in occasione della 7/a edizione dell'Italian Design Day.

Negli spazi del Museo di architettura e design (Marq) argentino, l'ambasciatore d'Italia Fabrizio Lucentini ha tagliato, in presenza anche del direttore dell'Ice Argentina, Gianni Loreti, il simbolico nastro per inaugurare l'evento fotografico promosso dal ministero degli Esteri in collaborazione con la rivista 'Interni'.

Decine di immagini realizzate specialmente per questa mostra presentano l'attività di ingegnosi imprenditori, le cui intuizioni hanno contribuito a trasformare piccoli atelier artigianali in solide imprese industriali e in autentici laboratori di ricerca e innovazione.

Secondo Lucentini, "nell'anno in cui l'Italia presenta la candidatura di Roma per l'Expo 2030 con il lemma 'Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione', anche l'Italia Design Day offre il suo contributo affrontando la grande sfida ambientale e proponendo modelli sostenibili basati su un uso efficiente delle risorse e sul riciclaggio".

Il percorso fotografico permette di apprezzare i prodotti di alcuni dei marchi più rappresentativi del design italiano, con particolare attenzione al concetto di qualità che sempre è stato nella Penisola l'elemento distintivo e connettivo di questo settore. L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di imprese di design (30.867) che occupano 64.451 addetti e generano un valore aggiunto di oltre tre miliardi di euro, secondo dati ufficiali del 2021. (ANSA).