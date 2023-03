'Italia e Brasile insieme su agrifood'

(ANSA) - BRASILIA, 14 MAR - Italia e Brasile hanno firmato oggi un accordo di cooperazione sulla ricerca in ambito agricolo, che rappresenta uno "straordinario progresso" per la conoscenza applicata e le relazioni tra i due Paesi, ha detto all'ANSA l'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello. "Abbiamo raggiunto un'ampia intesa che ci consentirà di svolgere un importante lavoro congiunto, il Brasile è un grande attore a livello globale in termini di agricoltura e di cibo, e l'Italia ha un contributo da dare attraverso il prestigioso Cnr", ha sottolineato il diplomatico.

Azzarello e la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, sono stati ricevuti a Brasilia dal presidente dell'Istituto brasiliano di ricerca agraria e zootecnica (Embrapa), Celso Moretti. Nell'occasione, è stata firmata una lettera di intenti sulla collaborazione nella ricerca che ha rilevanza "strategica" nei rapporti dei due Paesi, le cui economie sono "complementari", ha detto l'ambasciatore.

"Embrapa è un ente di ricerca strategico di livello mondiale nel settore dell'agricoltura e ha contribuito a rendere il Brasile un grande esportatore di prodotti alimentari e agricoli in generale, un risultato che deve essere attribuito ad anni di ricerca", ha osservato a sua volta Carrozza.

Per Moretti, l'Italia può fornire in particolare input su "sensori, agricoltura di precisione, bioprospezione, un'area in cui il Cnr è molto avanzato".

"L'accordo è ampio e spazia dalla sicurezza alimentare e nutrizionale, alla biotecnologia, alla nanotecnologia e alla salute degli animali", ha aggiunto il capo dell'istituto Embrapa, il cui know-how ha permesso di espandere la frontiera agricola del Brasile e trasformarla in una potenza agroalimentare insieme a Usa e Cina. (ANSA).