Delhi, incontro ufficiale Italia-India sulla sicurezza marittima

(ANSA) - NEW DELHI, 14 MAR - Si è tenuto oggi a Gurugram, la città satellite della capitale indiana, il primo incontro ufficiale dell'International Fusion Center Indian Ocean Region (IFC-IOR) dopo la nomina nel ruolo di International Liaison Officer del capitano di vascello Fabio Cima, l'addetto italiano per la Difesa in India. Alla cerimonia ha partecipato, oltre al capitano Cima, l'ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca.

L'IFC-IOR, inaugurato a Gurugram nel 2018 e riconosciuto formalmente nel 2019 dalla International Marine Organisation, si propone come centro di eccellenza per la promozione della sicurezza marittima nella regione dell'Oceano Indiano, attraverso la creazione di un quadro comune e la condivisione di informazioni tra i Paesi partner. Presso il Centro indiano sono accreditati undici Liaison Officer di altrettanti Paesi partner, tra i quali Stati Uniti, Giappone, Francia, Australia e Regno Unito.

"La nomina del nostro addetto militare presso il Centro, avvenuta lo scorso febbraio e questo primo incontro ufficiale costituiscono una tappa importante nella collaborazione tra Italia e India nel campo della sicurezza marittima, una delle aree prioritarie del partenariato strategico tra i due Paesi, definito nell'incontro di vertice tra il presidente del Consiglio Meloni e il premier indiano Modi", ha enfatizzato l'ambasciatore de Luca. "In questo settore l'Italia può fornire un importante contributo grazie all'esperienza consolidata e riconosciuta delle nostre operazioni marittime". (ANSA).