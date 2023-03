La presidente del Cnr in Brasile per la cooperazione scientifica

(ANSA) - BRASILIA, 13 MAR - L'ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, ha sottolineato l'importanza della cooperazione scientifica tra l'Italia e il Brasile in apertura del Forum nazionale del Consiglio dei segretari di Stato per gli affari scientifici e tecnologici, evento che ha visto la partecipazione della presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, e del ministro brasiliano della Scienza, Tecnologia e Innovazione, Luciana Santos.

Il Forum è stato organizzato presso la "prima ambasciata al mondo che ha ricevuto il certificato Rifiuti Zero nel 2021, poi confermato nel 2022" nel quadro dell'adozione di una serie di misure ambientali complesse, ha osservato l'ambasciatore Azzarello.

"L'Italia e il Brasile hanno un rapporto particolarmente stretto a livello federale e statale nei settori scientifico, tecnologico e dell'innovazione, che devono essere rafforzati e approfonditi", ha affermato il capo della missione diplomatica a Brasilia, evidenziando come il viaggio della presidente del Cnr sia un "segnale concreto al più alto livello scientifico della considerazione italiana per il Brasile", e allo stesso tempo un motivo di "speranza sul rafforzamento dei legami bilaterali affinché cooperazione e scambi si realizzino anche in senso tecnologico e industriale". (ANSA).