Italian design day: in Messico chiusura con 400 invitati

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 13 MAR - L'ampio ventaglio di attività legate all'Italian Design Day in Messico si è concluso nel fine settimana con un evento organizzato dall'Ambasciata d'Italia presso lo showroom di Maison Diez nella capitale che ha contato con la presenza di oltre 400 invitati tra architetti, professionisti del settore e accademici.

Lo spazio espositivo, si legge in una nota, "ha permesso di esporre decine di brand di design italiani di altissimo livello tanto nell'ambito dell'illuminazione che dell'arredamento, riuscendo a creare sinergie tra rappresentanti e compratori nell'interesse di promuovere l'eccellenza del design italiano".

Presente all'evento anche l'architetto e designer Ludovica Serafini, Ambasciatrice del Design italiano in Messico che ha svolto nei giorni scorsi una serie di conferenze magistrali nelle più prestigiose e importanti università messicane.

L'iniziativa, prosegue la nota, ha rappresentato inoltre l'occasione per inaugurare l'esposizione fotografica della rivista Interni "Light On Made In Italy" e l'installazione "Mangiamo gli stessi colori , Armonie contemporanee", un progetto realizzato dalla designer del colore Francesca Valan in collaborazione con l'architetto Marco Marzini: una tavola apparecchiata in cui Italia e Messico si fondono nei complementi d'arredo della tavola di design e nelle pietanze tipiche.

"Quest'anno, grazie alla collaborazione di Maison Diez Company e di numerosi rivenditori messicani, siamo riusciti a realizzare una mini Euroluce a Città del Messico" ha commentato l'Ambasciatore Luigi De Chiara durante l'evento.

"Si è trattato di una straordinaria occasione per mettere in risalto le eccellenze del Made in Italy e per invitare una più ampia partecipazione al Salone del Mobile di Milano di aprile, che peraltro beneficerà, a partire dal 26 marzo dell'avvio del collegamento diretto Città del Messico-Roma, con AeroMexico", ha aggiunto. (ANSA).