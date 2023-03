Italia-Usa: a Washington il bilaterale sulla fisica fondamentale

(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAR - Washington ha ospitato il ciclo di incontri bilaterali Italia-Stati Uniti dedicati al confronto su temi, prospettive e progetti di ricerca di fisica fondamentale che vedono oggi impegnati i due paesi in uno sforzo congiunto nell'ambito di importanti collaborazioni scientifiche.

Protagonisti dell'appuntamento, che si rinnova ogni anno, la delegazione italiana con il Presidente dell'Istituto nazionale per la fisca nucleare (Infn) Antonio Zoccoli, la giunta esecutiva dello stesso istituto, il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso Ezio Previtali, il portavoce della collaborazione scientifica dell'esperimento 'Dune' Sergio Bertolucci, il coordinatore delle ricerche in 'quantum technologies' dell'Infn Valter Bonvicini, e l'addetto scientifico dell'ambasciata italiana a Washington Maurizio Biasini, e le delegazioni statunitensi delle principali istituzioni scientifiche e delle istituzioni responsabili del finanziamento e della promozione della ricerca scientifica: il Department of Energy (DOE), la National Science Foundation (NSF), il Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) e il Brookhaven National Laboratory (NBL).

A ospitare la due giorni di incontri, che ha fornito l'occasione per rinsaldare e rinnovare la cooperazione di lungo corso tra fisici italiani e statunitensi e fare il punto sulle iniziative comuni, sono stati il quartier generale della NSF e l'ambasciata italiana a Washington. "Gli incontri dei vertici dell'INFN a Washington confermano la posizione dell'Italia quale partner privilegiato degli Stati Uniti nei settori più avanzati della fisica e delle tecnologie emergenti" ha evidenziato l'Ambasciatrice Mariangela Zappia, rilevando tra l'altro che "la nostra riconosciuta leadership rende particolarmente autorevole la candidatura a realizzare in Italia il progetto dell'Einstein Telescope". "La collaborazione scientifica e tecnologica tra partner fidati quali Italia e Stati Uniti, che condividono valori e visione del futuro, assume un ruolo ancor più rilevante nell'attuale scenario geopolitico", ha chiosato.

Molti gli argomenti di stringente attualità per la comunità della fisica al centro dei tavoli del bilaterale, a partire da quelli riguardanti presente e futuro degli studi sulle onde gravitazionali. Indiscussi pionieri del settore, Italia e Stati Uniti, grazie ai rapporti che da sempre legano i gruppi di ricerca degli esperimenti Virgo e LIGO, hanno infatti posto le basi per la creazione della più ampia collaborazione internazionale che oggi coinvolge gli osservatori gravitazionali di tutto il mondo, e che punta per i prossimi anni sui rivelatori di nuova generazione terrestri e spaziali, quali l'Einstein Telescope, il Cosmic Expolorer e LISA. Ampio spazio è stato dedicato ai programmi scientifici rivolti alla ricerca sui neutrini, dal progetto DUNE negli Stati Uniti, di cui l'INFN è partner, ai futuri esperimenti per la misura del decadimento doppio beta senza emissioni di neutrini, che l'INFN si candida a ospitare nei propri Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Un importante confronto ha inoltre riguardato le iniziative e le attività relative alle ricerche nell'ambito della fisica degli acceleratori e delle particelle, di cui l'INFN è partner storico e alle quali continua a fornire contributi fondamentali. Nello specifico, si è parlato dello stato delle attività di cooperazione in corso al CERN e sui benefici reciproci che potrebbero derivare da future collaborazioni nell'ambito del progetto Future Circular Collider (FCC) e per lo sviluppo delle tecnologie del programma Eupraxia. Infine si è affrontato il tema molto attuale delle tecnologie quantistiche, e in particolare del progetto coordinato dal Centro SQMS del Fermilab per la realizzazione del futuro computer quantistico, di cui l'INFN è l'unico partner non statunitense. (ANSA).