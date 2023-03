In Lettonia 'Europe Suite', concerto italiano per l'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Si è conclusa a Riga la tournée internazionale del concerto 'Europa Suite', organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Riga insieme agli Istituti Italiani di Cultura in Varsavia e Cracovia e realizzata dall'Associazione Emilia Romagna Festival con il sostegno di Fondazione Ater e Regione Emilia-Romagna. Dopo il successo di Varsavia, Cracovia e Poznan, sabato 11 marzo 2023 il concerto ha fatto tappa alla Sala Spikeri di Riga, dove è stato accolto con entusiasmo da circa 100 spettatori.

"L'intero ricavato della serata andrà all'organizzazione lettone di beneficienza Ziedot.lv per il progetto Luci per l'Ucraina con cui verranno fornite alla popolazione civile lampadine al led, lampade ricaricabili, batterie e stazioni di ricarica portatili" ha ricordato l'Ambasciatore d'Italia in Lettonia, Alessandro Monti. "L'Italia sostiene con forza la resistenza all'aggressione del regime di Mosca, ma senza rinunciare alla prospettiva di un comune futuro di pace e prosperità per l'intera Europa. Iniziative come questa testimoniano la sensibilità e la creatività dei nostri artisti e al tempo stesso l'importanza che l'Italia attribuisce alla ricostruzione dell'Ucraina, oggetto della conferenza internazionale che si terrà il prossimo 26 aprile a Roma".

Europa Suite è un concerto composto dal musicista ravennate Matteo Ramon Arevalos quale tributo al popolo ucraino e inno alla pace: unisce in una suite innovativa suggestioni provenienti dalla musica tradizionale slava e baltica, con spunti di musica elettronica e di letteratura classica europea.

Sul palco, insieme allo stesso Maestro Arevalos al piano e all'elettronica, la cantante Camilla Lopez, il flautista Vanni Montanari, il violinista Roberto Noferini e il chitarrista Donato D'Antonio. (ANSA).