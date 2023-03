'Il turismo delle radici guarda al Sudamerica'

(di Maurizio Salvi) (ANSA) - BUENOS AIRES, 13 MAR - Far lievitare il più possibile i flussi turistici verso l'Italia. E' con questo obiettivo che Ivana Jelinic è stata scelta tre mesi fa, per decisione della ministra del Turismo, Daniela Santanché, nuovo amministratore delegato dell'agenzia Enit. E ha subito cominciato a girare il mondo.

Durante lo scorso fine settimana è giunta in America latina dove ha visitato Buenos Aires, partendo poi per San Paolo, con il proposito di sviluppare uno dei temi molto sentiti dall'attuale governo: il Turismo delle Radici.

Con l'inserimento nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resistenza) il programma è stato fortemente potenziato e da una cabina di regia il ministero degli Esteri lo coordina in collaborazione con altri quattro dicasteri, con il proposito di coinvolgere centinaia di comuni, prevalentemente del meridione italiano.

Anche per questo il 2024 è stato definito 'Anno delle radici italiane' nell'ambito del progetto Pnrr 'Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19'. Intervistata dall'ANSA nella storica Confiteria Ideal, dove Carlos Saura girò molte scene del suo film Tango, Jelinic sottolinea che "per noi il Turismo delle Radici è importante, tenendo anche conto che l'Enit in Argentina, è stata la prima, nel 2012, ad avviare un progetto su questo tema".

Intensi gli incontri avuti nei due giorni a Buenos Aires con i massimi esponenti del Sistema Italia (ambasciatore, console generale, Istituto di cultura, imprese e operatori dei media e del settore turistico).

La nostra, spiega, è "una strategia che siamo pronti ad esportare anche altrove". E "sicuramente "operando dalle nostre due sedi in Argentina e Brasile, lo faremo verso altre Nazioni dell'America Latina".

Il concetto fondamentale è quello del 'ritorno', osserva, che "è consapevolezza di un passato importante rappresentato dagli antenati". Ma esso "può essere riletto in chiave moderna, come uno spunto, per poi scegliere di fare un viaggio che parta dal desiderio di ritrovare i luoghi dai quali gli avi sono partiti, per fare turismo in senso lato e conoscere l'Italia tutta. Una tematica che ci è particolarmente vicina".

E' chiaro, dice poi, che "spetta al ministero degli Esteri disegnare i lineamenti complessivi del progetto, e di come verrà declinato. Per noi la parte importante sarà agire su più livelli. Uno dei quali riguarda la comunicazione per sensibilizzare i connazionali che vivono all'estero, ma là anche gli altri di seconda e terza generazione, che non hanno la cittadinanza italiana, ma sì un legame forte con il nostro Paese".

Come detto, continua Jelinic, "in Argentina questo già si fa da anni, e ora lo sforzo sarà di inserire le persone in un'interazione con il Sistema Italia, e poi far sì che questa 'best practice' possa essere esportata altrove, potenziata".

Insomma, "lavoriamo all'idea che sul Turismo delle Radici si possa avere un salto di qualità, che diventi una tematica capace di sviluppare quei flussi in più, che si trasformino in elementi anche quantificabili economicamente".

Per quanto riguarda in particolare l'Argentina, Jelinic ribadisce che "è un Paese con grandi potenzialità che l'Italia sente particolarmente vicino". Ma ammette che la situazione politica ed economica "appare difficile", tanto che, ad esempio sul tema dei cambi, "è difficile andare ad attivare operazioni che altrove sono sono semplici". (ANSA).