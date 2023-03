Ice Tunisi, in vetrina il top dell'illuminotecnica italiana

(ANSA) - TUNISI, 13 MAR - L' Agenzia ICE - Sezione Commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi, nell'ambito della VII edizione dell'Italian Design Day, ha inaugurato presso lo Showroom Modd Studio di Tunisi la mostra "Mi illumino d'immenso: qualità, innovazione, sostenibilità per il benessere della vita".

L'evento è stato l'occasione per architetti, progettisti, lighting designer, interior decorator, operatori e stampa di poter visionare le ultime novità dei più importanti marchi italiani di settore distribuiti in Tunisia quali: Catellani & Smith, Egoluce, Flos, Goccia Illuminazione, Lld Light, Kartell, Martinelli Luce, Pan, Performance In Lighting, Qlt, Qualiko, Relco, Side e Slamp. Un parterre di eccellenza intonato perfettamente con il tema di questa edizione dell'Italian Design Day dedicata al settore dell'illuminotecnica, intitolato "La qualita' che illumina, l'energia del design per la persona e l'ambiente". Hanno aderito all'evento gli showroom Artelec, Loft Tunisie, Izilight e Salotti Italia, distributori locali dei prodotti, sotto la curatela dello studio Maison Asma Raboudi che da anni segue in Tunisia i temi dell' Ecodesign e della sostenibilità per materiali, impatto sull'ambiente, riduzione del consumo energetico.

"Il design non è solo uno degli elementi iconici del nostro Made in Italy - ha evidenziato l'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, ma anche una sintesi efficace della nostra identità nazionale, capace di unire e far dialogare tradizioni culturali e competenze artistiche, creatività e spirito di innovazione. Il tema della luce quest'anno al centro delle iniziative promosse dall'Ambasciata e dal Sistema Paese permette oggi di valorizzare in Tunisia la capacità tutta italiana di proporre e sviluppare progetti innovativi e versatili, nei quali multifunzionalità e sostenibilità ambientale garantiscono totale sintonia con le persone e il territorio. Tematiche, queste ultime, al centro della candidatura di Roma a Expo 2030". L'illuminotecnica rappresenta oggi una delle componenti più versatili e innovative di design dell'arredamento. L'Italia è oggi all'avanguardia nel design su temi al centro dell'attenzione internazionale quali : la produzione da materiale riciclato "remanufacturing" (possibilità di riutilizzare i prodotti giunti a fine vita) e il "Digital Product Passport" (finalizzato a migliorare la trasparenza e le informazioni di prodotto per i consumatori), si legge in una nota dell'Ice Tunisi. "La luce accompagna la vita di tutti e sempre più ne determina qualità e livello di benessere - ha dichiarato il direttore dell'Ufficio ICE Agenzia di Tunisi, Francesca Tango - aggiungendo che "il design della luce è insieme funzionalità ed estetica e l'illuminotecnica ha oggi una concezione orientata alla semplificazione del design: il riscaldamento globale e la necessità di ridurre il consumo di energia sono ormai problemi riconosciuti a livello mondiale. In questa nuova consapevolezza ognuno ha un ruolo da svolgere, non importa quanto piccolo o grande, con scelte non più solo estetiche e funzionali, ma eco-compatibili e che contribuiscono alla sostenibilità e alla salvaguardia del mondo in cui viviamo". (ANSA)