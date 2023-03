Italian Design Day: a Sofia mostra su riciclo materie prime

(ANSA) - SOFIA, 12 MAR - L'Ambasciata d'Italia a Sofia, l'Istituto Italiano di Cultura e Ita (Italian Trade Agency), in collaborazione con la Galleria Nazionale Kvadrat 500, presentano 'EcoDesign. 3R: Ridurre - Riciclare - Riutilizzare', una mostra itinerante sul design italiano sostenibile, incentrata sul riciclo e il riutilizzo delle materie prime. La rassegna sarà in visione dal 17 marzo al 30 aprile alla Galleria Nazionale - Kvadrat 500.

L'iniziativa si colloca nell'ambito dell'Italian Design Day 2023, una rassegna di eventi di promozione che l'intera rete diplomatico-consolare italiana realizza in tutti i Paesi del mondo con l'obiettivo di promuovere all'estero quell'eredità artistica e culturale italiana frutto di un raffinato e armonioso rapporto tra storia, cultura, arte e artigianato di altissimo livello. Il tema di quest'anno è: "La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e per l'ambiente".

La mostra, curata dall'architetto Silvana Annicchiarico, è tesa a promuovere la conoscenza e le nuove tendenze del Design italiano nel mondo, in connessione con il Salone Internazionale del Mobile di Milano. Essa offre una panoramica sintetica, ma paradigmatica, di come il design italiano stia lavorando in favore della sostenibilità ambientale: la mostra propone, quindi, una selezione di oggetti e accessori realizzati attraverso il riciclo o con materiali e tecnologie sostenibili, tutti progettati e prodotti da designer e aziende italiani.

La mostra, il cui progetto grafico è curato dall'architetto Bruno Morello, ha già fatto tappa a Praga, Doha, Shenzen, Dubai, Hong Kong, Washington, Toronto, Tunisi, Pristina, Tallinn, Helsinki, Tripoli, Bengasi e Bucarest.

La curatrice della mostra, Silvana Annicchiarico svolge attività di ricerca, critica e didattica, nonché di consulenza per enti pubblici e aziende. Attraverso progetti espositivi ed editoriali si occupa di temi contemporanei, dell'opera dei grandi maestri e di nuovi protagonisti del design. Dal 2007 al 2018 è stata Direttore del Triennale Design Museum della Triennale di Milano.

La conferenza stampa in occasione dell'inaugurazione della mostra "EcoDesign. 3R: Ridurre - Riciclare - Riutilizzare" si terrà venerdì 17 marzo alle ore 11:00 presso la Galleria Nazionale/Kvadrat 500. (ANSA).